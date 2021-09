Une saison 2 pour Sex/Life, la vie compliquée de Billie Connelly se poursuit sur Netflix

Lancée en juin dernier sur Netflix, la série Sex/Life a indéniablement trouvé son public et cela mène à une nouvellement. La série reçoit ainsi officiellement une commande pour une saison 2.

La plateforme de streaming dévoile que 67 millions de foyers auraient donné une chance à Sex/Life durant les 4 premières semaines suivant sa mise en ligne. Bien entendu, il ne faut pas oublier que ces chiffres correspondent uniquement aux personnes ayant au moins regardé 2 minutes du programme.

De quoi parle Sex/Life ?

Comédie dramatique développée par Stacy Rukeyser, Sex/Life se base sur le roman « 4 hommes en 44 chapitres » de B. B. Easton et raconte l’histoire d’un triangle amoureux entre une femme, son passé et son mari. Quand une mère de famille bien rangée plonge dans ses souvenirs et ses fantasmes, son présent de femme mariée et son passé d’enfant terrible se télescopent.

Billie Connelly (Sarah Shahi) n’a pas toujours été une mère au foyer de banlieue. Avant d’épouser l’irréprochable Cooper (Mike Vogel) et de s’installer dans le Connecticut, Billie vivait à New York avec sa meilleure amie Sasha (Margaret Odette), travaillait dur et s’éclatait plus encore. Épuisée de jouer la nounou pour ses deux jeunes enfants, et nostalgique, l’épouse rangée commence à tenir un journal et à fantasmer sur ses exploits passés avec son ancien petit ami Brad (Adam Demos), sa plus grosse déception amoureuse. Alors qu’elle se demande comment elle en est arrivée là, Cooper tombe sur son journal. Les révélations sur le passé de sa femme vont-elles initier une révolution sexuelle au sein du couple, ou renvoyer Billie à la vie qu’elle pensait enterrée avec l’homme qui lui a brisé le cœur ?

Au casting de Sex/Life

La distribution de la saison 2 de Sex/Life se composera naturellement de Sarah Shahi, Mike Vogel et Adam Demos, mais aussi de Margaret Odette. D’autres noms seront bien entendu annoncés prochainement, quand le tournage débutera à Toronto.

Tags : Netflix moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.