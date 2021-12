Une saison 2 pour Sex Lives of College Girls, HBO Max renouvèle la comédie de Mindy Kaling

Alors que la première saison de Sex Lives of College Girls se termine aujourd’hui sur HBO Max avec ses deux derniers épisodes, le service de streaming a annoncé le renouvellement de la série pour une saison 2. Cette dernière est pour le moment inédite en France.

La création de Mindy Kaling et Justin Noble (Never Have I Ever) a trouvé son public sur HBO Max, qui a déclaré qu’il s’agissait du meilleur lancement pour une comédie originale du service cette année et que la série améliorait ses performances chaque semaine.

Encore inédite en France, Sex Lives of College Girls suit la vie de quatre jeunes colocataires de 18 ans à l’université de l’Essex dans le Vermont, s’intéressant ainsi à leurs vies sexuelles alors qu’elles doivent chacune affronter les défis que la vie universitaire implique.

La distribution de Sex Lives of College Girls réunit Pauline Chalamet (la sœur de Thimothée Chalamet), Amrit Kaur, Reneé Rapp, Alyah Chanelle Scott dans la peau de Kimberly, Bela, Leighton et Whitney (Alya Chanelle Scott), les quatre jeunes femmes au centre du récit.

Elles sont entourées par Midori Francis, Gavin Leatherwood, Christopher Meyer, Ilia Isorelýs Paulino, Lauren « Lolo » Spencer, Renika Williams, mais aussi Sherri Shepherd dans un rôle récurrent.