Sexify Saison 1 : Quand code informatique et sexe se rencontrent, dès à présent sur Netflix

Continuant d’étoffer doucement, mais surement, son catalogue de séries originales polonaises, Netflix proposera la nouvelle Sexify, une comédie dont l’intégrale de la saison 1 est dès aujourd’hui disponible sur la plateforme de streaming.

Au format single-camera et à destination d’un public adulte, Sexify nous propose de suivre une jeune femme et ses amies qui découvrent une part d’elles-mêmes en expérimentant de nouvelles pratiques dans l’optique de créer une application sexuelle.

Plus précisément, l’histoire se centre sur Natalia, une programmeuse informatique, qui s’y connait beaucoup en code et peu en sexe. Avec ses amies Monica et Paulina, elle se lance dans une quête pour mieux comprendre les mystères de l’orgasme féminin afin de développer une app devant leur permettre de remporter une compétition universitaire et, peut-être, aider leurs utilisatrices.

Au casting de cette première saison de Sexify, nous trouvons ainsi Aleksandra Skraba, Maria Sobocińska et Sandra Drzymalska qui sont accompagnées par Piotr Pacek, Kamil Wodka, Jan Wieteska et Wojciech Solarz.

