Shadow and Bone : La saga Grisha Saison 1 : Alina découvre son destin, dès à présent sur Netflix

Alors que la saison 2 de The Witcher devrait arriver à l’automne prochaine, Netflix continue dans le registre de la fantasy avec une autre adaptation, misant sur la série de romans de Leigh Bardugo avec Shadow and Bone : La saga Grisha qui est disponible à partir de ce vendredi 23 avril sur la plateforme.



Avec Eric Heisserer à la tête de la série, Shadow and Bone : La saga Grisha nous entraîne dans un monde ravagé par la guerre où une jeune soldate orpheline, Alina Starkov, se découvre un pouvoir extraordinaire qui pourrait libérer son pays.

Tandis que la menace du monstrueux Shadow Fold se fait toujours plus pressante, Alina doit quitter tout ce qu’elle connaît pour rejoindre une armée magique de soldats d’élite appelés Grisha. Mais en s’efforçant de maîtriser ses pouvoirs, elle découvre que dans ce monde fantastique, la frontière entre amis et ennemis est ténue et que les apparences sont trompeuses. Des forces dangereuses sont à l’œuvre, parmi lesquelles une bande de criminels charismatiques, et il lui faudra plus que de la magie pour survivre.

Cette saison 1 de Shadow and Bone : La saga Grisha se compose de huit épisodes et réunit Amita Suman (Inej), Archie Renaux (Malyen Oretsev), Ben Barnes (General Kirigan), Calahan Skogman (Matthias), Daisy Head, Danielle Galligan, Freddy Carter (Kaz Brekker), Gabrielle Brooks (Nadia), Jasmine Blackborow (Marie), Jessie Mei Li (Alina Starkov), Julian Kostov (Fedyor), Kevin Eldon (Apparat), Kit Young (Jesper Fahey), Luke Pasqualino (David), Simon Sears, Sujaya Dasgupta, Zoë Wanamaker (Baghra).

