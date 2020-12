Shadow and Bone : La saga Grisha, Netflix tease l’arrivée de sa nouvelle série de fantasy pour avril 2021

Après L’Ecuyer du Roi, Cursed et bien évidemment The Witcher, Netflix poursuit dans le registre de la fantasy avec Shadow and Bone : La saga Grisha, adaptation de la série de romans de Leigh Bardugo, annoncée pour avril 2021 sur la plateforme.

Avec Eric Heisserer à la tête de la série, Shadow and Bone : La saga Grisha nous relate ainsi l’histoire d’une jeune soldate armée d’un pouvoir magique qui pourrait unir son monde et qui doit dès lors faire face à des forces maléfiques qui conspirent contre elle.

Plus précisément, le premier roman prend place dans le royaume de la Ravka, maudit depuis des millénaires. Son destin repose désormais sur les épaules d’une orpheline. Alina a été recrutée par l’Armée pour accompagner les Grisha, de puissants magiciens qui luttent contre le brouillard maléfique qui déchire le pays. Quand son ami d’enfance frôle la mort lors de ce raid, Alina doit affronter ses peurs et sa destinée… Le monde des Grisha est dangereux et les pièges nombreux. À qui Alina pourra-t-elle accorder sa confiance, alors que la seule personne sur laquelle elle pouvait compter n’est plus en mesure de l’aider ?

Shadow and Bone : La saga Grisha met à l’affiche Amita Suman (Inej), Archie Renaux (Malyen Oretsev), Ben Barnes (General Kirigan), Calahan Skogman (Matthias), Daisy Head, Danielle Galligan, Freddy Carter (Kaz Brekker), Gabrielle Brooks (Nadia), Jasmine Blackborow (Marie), Jessie Mei Li (Alina Starkov), Julian Kostov (Fedyor), Kevin Eldon (Apparat), Kit Young (Jesper Fahey), Luke Pasqualino (David), Simon Sears, Sujaya Dasgupta, Zoë Wanamaker (Baghra).

