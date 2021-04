Shameless Saison 11, le Final : Les Gallagher font leurs adieux, ce dimanche sur Showtime

La série la plus longue de l’histoire de Showtime arrive à sa conclusion. Après 11 saisons, Shameless se termine en effet ce week-end sur la chaine américaine, l’heure est ainsi venue de faire nos adieux.

Nous arrivons donc à l’épisode 134 de la série et des choses changent finalement, mais certaines resteront toujours les mêmes chez les Gallagher. Quoi qu’il se produise, ils resteront inséparables et c’est ensemble qu’ils doivent gérer ce que Frank (William H. Macy) vient de faire.

Cet ultime épisode de Shameless s’annonce en tout cas plein de surprises et d’émotions. La vie doit continuer pour la famille, mais cela ne veut pas dire qu’elle doit rester la même et c’est ainsi le futur qui se prépare au moment où nous devons les Gallagher et leurs amis.

Cette saison 11 de Shameless met à l’affiche William H. Macy (Frank), Jeremy Allen White (Lip), Kate Miner (Tami), Cameron Monaghan (Ian), Noel Fisher (Mickey), Emma Kenney (Debbie), Ethan Cutkosky (Carl), Christian Isaiah (Liam), Shanola Hampton (V) et Steve Howey (Kev).

