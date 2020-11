Shameless Saison 11 : La famille Gallagher s’offre un teaser en attendant son retour début décembre

En début d’année, Showtime annonçait que la famille Gallagher ferait un ultime retour avec une saison 11 de Shameless qui serait alors la dernière de la série. Nous pourrons donc retrouver les membres de la tribu pour ces ultimes épisodes à partir du dimanche 6 décembre. En attendant, voici un premier teaser.

Cette dernière saison de Shameless verra la famille Gallagher se trouver à un croisement, avec des changements causés par la pandémie, la gentrification et l’âge. Frank se confronte à sa propre mortalité et à la manière dont son alcoolisme a façonné ses liens avec les membres de sa famille alors que Lip se débat avec l’idée d’être le nouveau patriarche de la famille.

De leur côté, Ian et Mickey doivent définir les règles et les responsabilités qui vont avec le fait d’être dans une relation sérieuse. Deb embrasse son indépendance et son statut de mère célibataire. Carl se construit une improbable carrière dans les forces de l’ordre et Kevin et V ont des difficultés à déterminer si se battre pour cette vie difficile dans le South Side en vaut la peine.

Cette saison 11 de Shameless met à l’affiche William H. Macy (Frank), Jeremy Allen White (Lip), Kate Miner (Tami), Cameron Monaghan (Ian), Noel Fisher (Mickey), Emma Kenney (Debbie), Ethan Cutkosky (Carl), Christian Isaiah (Liam), Shanola Hampton (V) et Steve Howey (Kev).

En attendant de découvrir les nouveaux épisodes, les dix saisons de Shameless sont disponibles en France sur Amazon Prime Video.

