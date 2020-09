Signs Saison 2 : Une nouvelle enquête début pour Michal Trela, dès à présent sur Netflix

Cela fait à peine deux mois que Netflix a mis en ligne la première saison de la série polonaise Signs (Znaki en version originale). La plateforme de streaming propose malgré cela dès à présent les huit épisodes qui composent la saison 2.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette création de Przemysław Hoffmann et Błażej Przygodzki, Signs est un thriller dont la première saison débute avec la découverte du corps sans vie d’une jeune femme qui présente des similitudes avec une affaire non résolue. Des années plus tôt, le meurtre d’un jeune étudiant était ainsi resté sans réponse. À présent, Michal Trela (Andrzej Konopka), le nouveau chef de la police locale, prend en charge de l’enquête et se heurte à un mur. Pour obtenir des réponses, il va devoir briser le silence qui règne dans un village des Góry Sowie.

En saison 2, nous retrouvons donc Michal Trela alors qu’il vit un drame personnel. Ada prend les choses en main au poste, tandis qu’une figure mystérieuse arrive en ville, qu’une campagne électorale bat son plein et qu’une nouvelle enquête débute.

Au niveau du casting, Signs rassemble Andrzej Konopka, Helena Sujecka, Piotr Trojan, Michał Czernecki, Mariusz Ostrowski, Robert Gulaczyk, Mirosław Kropielnicki, Helena Englert, Paulina Gałązka etMagdalena Źak.

