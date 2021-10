Sintonia Saison 2 : Rita, Nando et Doni s’engagent sur une nouvelle route, dès à présent sur Netflix

Deux ans se sont passés depuis que Netflix a mis en ligne la première saison de Sintonia. La série brésilienne est ainsi finalement de retour avec sa saison 2 dont l’intégralité des épisodes est dès à présent disponible sur la plateforme de streaming.

De quoi parle Sintonia ?

Création du réalisateur et scénariste Konrad « Kondzilla » Dantas, Sintonia nous entraine dans une favela de São Paulo où trois adolescents poursuivent leurs rêves tout en préservant une amitié fidèle au cœur d’un univers où s’entremêlent musique, drogue et religion. Racontée par trois personnages différents, la série suit ainsi Doni, Nando et Rita qui ont grandi ensemble dans la même favela où ils ont été influencés par l’énergie du funk, l’omniprésence du trafic de drogue et la doctrine de l’Église évangélique. Chacun suit ensuite son chemin, mais ils finissent par comprendre que, pour réaliser leurs rêves, ils devront compter les uns sur les autres et se soutenir sans faillir.

En saison 2…

Après s’être battus pour se faire une place au soleil, Doni, Rita et Nando n’ont d’autre choix que d’exceller dans leurs domaines s’ils ne veulent pas risquer de revenir à la case départ. Et quand funk, crime et Église s’entrechoquent au quotidien dans leur quartier, leur amitié sera encore mise à rude épreuve. Peut-on vraiment réussir sans renier ses racines ?

Comme la première, cette saison 2 de Sintonia se compose de seulement 6 épisodes scénarisés par Konrad « KondZilla » Dantas, Felipe Braga et Guilherme Moraes Quintella. Au casting, nous retrouvons MC Jottape, Christian Malheiros et Bruna Mascarenhas.