Siren Saison 2 : Ryn et les sirènes sont en guerre, dès ce soir sur Teva

Alors que la troisième saison est en cours de diffusion sur la chaine américaine Freeform, la saison 2 de thriller-fantasy Siren fait son retour sur Teva dès ce soir à partir de 20h50 avec les 4 premiers épisodes.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette création d’Eric Wald et Dean White, Siren nous entraine à Bristol Cove, une petite ville côtière tranquille connue pour une légende selon laquelle la ville était autrefois occupée par des sirènes. Cela n’est maintenant plus une légende quand un biologiste marin nommé Ben (Alex Roe) se retrouve étrangement attiré par la mystérieuse Ryn (Eline Powell) qui possède un sombre secret — elle est en réalité une sirène. Le calme qui régnait dans cette communauté est alors mis en péril, et une bataille entre l’homme et la mer se prépare… (lire notre critique)

En saison 2, plus de sirènes arrivent à Bristol Cove, mais leurs intentions ne sont pas claires, fuiraient-elles un danger venu de l’océan ou sont-elles là pour se venger ? De leur côté, Ben (Alex Roe) et Maddie (Fola Evans-Akingbola) continuent de développer leur connexion avec la sirène Ryn (Eline Powell) pour l’aider à sauver toute sa civilisation.

Le casting de Siren rassemble également Fola Evans-Akingbola, Gil Birmingham, Ian Verdun et Rena Owen qui sont rejoints en saison 2 par Natalee Linez et Garcelle Beauvais.

