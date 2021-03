Sky Rojo Saison 1 : La cavale endiablée de Coral, Wendy et Gina débute aujourd’hui sur Netflix

Le succès de La Casa de Papel sur Netflix continue de faire des petits. La plateforme nous propose en effet de découvrir la dernière création des scénaristes de leur hit espagnol. Intitulée Sky Rojo, la première saison est dès à présent disponible.

Déjà renouvelée pour une saison 2, Sky Rojo est donc une création d’Álex Pina et Esther Martínez Lobato. Le duo présente leur projet comme étant une version latine de Pulp Fiction qui se voudra survoltée avec, pour aller encore plus vite, des épisodes de seulement 25 minutes.

Quoi qu’il en soit, c’est l’histoire de Coral (Verónica Sánchez), Wendy (Lali Espósito) et Gina (Yany Prado), qui prennent la fuite en quête de liberté, tandis que leur mac du Las Novias Club et ses hommes de main sont à leurs trousses. Elles se lancent ainsi dans un périple effréné et chaotique au cours duquel elles doivent affronter toutes sortes de dangers et vivre chaque instant comme si c’était le dernier. Mais elles consolident aussi leurs liens d’amitié et découvrent par-dessus tout qu’ensemble elles sont plus fortes et ont plus de chance de redevenir maîtresses de leur vie.

Au casting de cette première saison de 8 épisodes de Sky Rojo, nous trouvons ainsi Verónica Sánchez, Lali Espósito et Yany Prado, mais aussi Asier Etxeandia, Miguel Ángel Silvestre et Enric Auquer.

