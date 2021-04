Sky Rojo Saison 2 : Coral, Wendy et Gina reviennent en juillet sur Netflix

Tout comme cela est le cas avec Qui a tué Sara?, il ne faudra pas attendre longtemps avant de découvrir la saison 2 de Sky Rojo dont la première est disponible sur Netflix depuis moins de deux semaines. En effet, la série reviendra le 23 juillet prochain.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette création d’Álex Pina (de La Casa de Papel) et Esther Martínez Lobato, c’est l’histoire de Coral (Verónica Sánchez), Wendy (Lali Espósito) et Gina (Yany Prado), qui prennent la fuite en quête de liberté, tandis que leur mac du Las Novias Club et ses hommes de main sont à leurs trousses. Elles se lancent ainsi dans un périple effréné et chaotique au cours duquel elles doivent affronter toutes sortes de dangers et vivre chaque instant comme si c’était le dernier. Mais elles consolident aussi leurs liens d’amitié et découvrent par-dessus tout qu’ensemble elles sont plus fortes et ont plus de chance de redevenir maîtresses de leur vie.

En ce qui concerne la saison 2, les détails de la suite des péripéties de Coral, Wendy et Gina sont gardés sous silence pour le moment. Naturellement, cela devrait changer rapidement.

Au casting de Sky Rojo, nous trouvons ainsi Verónica Sánchez, Lali Espósito et Yany Prado, mais aussi Asier Etxeandia, Miguel Ángel Silvestre et Enric Auquer.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.