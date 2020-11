Une saison 4 pour Slasher, la série est sauvée par le service de streaming Shudder

Service de streaming dédié à l’horreur qui appartient au groupe AMC, Shudder a décidé de continuer d’étendre son catalogue avec l’anthologie Slasher, non pas en proposant les trois premières saisons, mais bien en commandant une saison 4.

Anciennement diffusée par Chiller (chaine câblée du groupe NBCUniversal), Slasher est une création d’Aaron Martin qui se compose donc déjà de 3 saisons, chacune racontant une histoire complète. Depuis la troisième, c’est par ailleurs Ian Carpenter qui remplace Martin dans le rôle de showrunner.

En ce qui concerne la saison 4, elle se nommera Slasher: Flesh & Blood et nous proposera de suivre une riche famille dysfonctionnelle qui se réunit sur une île isolée. De vieilles blessures et des rivalités vont refaire surface quand il va devenir apparent qu’il y a un tueur en série sur l’île qui compte éliminer les membres de la famille un après l’autre.

Au niveau du casting, après une apparition dans le dernier épisode de Star Trek Discovery, le réalisateur David Cronenberg sera de la partie. On pourra également retrouver Paula Brancati, Jefferson Brown, Patrice Goodman, Sabrina Grdevich et Christopher Jacot qui sont déjà apparus dans l’anthologie. Ils seront rejoints par des nouveaux venus, dont Rachael Crawford, Jeananne Goossen, Sydney Meyer et Alex Ozerov.

À l’international, Slasher était jusque-là distribuée par Netflix. Il n’est pas encore annoncé si cela sera toujours le cas avec cette saison4.

