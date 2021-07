Slasher Saison 4 : David Cronenberg invite sa famille à participer à un jeu mortel, dans deux semaines sur Shudder

Anciennement programmée par Chiller (chaine câblée du groupe NBCUniversal), l’anthologie Slasher a été sauvée de l’annulation par Shudder, le service de streaming dédié à l’horreur qui appartient au groupe AMC, qui diffusera ainsi la saison 4 à partir du 12 aout — deux épisodes pour le lancement, puis un par semaine.

De quoi parle la saison 4 de Slasher ?

Création d’Aaron Martin, Slasher est une anthologie qui propose une histoire indépendante et bouclée par saison. Depuis la saison 3, Ian Carpenter a remplacé Martin dans le rôle de showrunner et il donc scénarisé la saison 4 qui est par ailleurs sous-titrée Slasher: Flesh & Blood.

L’intrigue s’articule autour d’une riche famille dysfonctionnelle qui se réunit sur une île isolée. Sur place, ils apprennent qu’ils vont devoir s’opposer les uns aux autres dans un cruel jeu de vie et de mort dont le gagnant repartira avec l’intégralité de la fortune familiale. La situation s’empire sans tarder quand un tueur en série masqué les prend pour cible. Rien n’est ce qu’il parait être et personne n’est à l’abri. La tension monte alors aussi rapidement que le nombre de cadavres.

Qui est au casting de Slasher: Flesh & Blood ?

Le casting de cette saison 4 de Slasher est mené par le réalisateur et occasionnel acteur David Cronenberg. On retrouvera à ses côtés des acteurs qui sont déjà apparus dans la franchise : Paula Brancati (Dark Oracle), Jefferson Brown (Carrie), Patrice Goodman (Sunnyside), Sabrina Grdevich (A.I. Artificial Intelligence) et Christopher Jacot (Going the Distance), ainsi que des nouveaux venus : Rachael Crawford (Heartland), Jeananne Goosen (The Walking Dead), Sydney Meyer (Departure) et Alex Ozerov (The Americans).

En France, deux des trois premières saisons de Slasher sont actuellement présentes dans le catalogue de Netflix. Aucune information n’a été communiquée au sujet de la disponibilité prochaine de la saison 4 sur la plateforme pour le moment.

