Small Axe : La série anthologique historique de Steve McQueen dès à présent disponible sur Salto

Salto nous propose de retourner dans les années 60, 70 et 80 en compagnie du réalisateur Steve McQueen (Twelve Years a Slave) avec Small Axe, une minisérie anthologique de BBC One qui est dès à présent disponible sur la plateforme française.

Plus spécifiquement, Small Axe se compose de cinq épisodes nous relatant des histoires de la communauté noire ou antillaise de Londres entre les années 60 et 80, confrontée à un environnement hostile. C’est ainsi que le premier épisode, Mangrove (co-scénarisé avec Alastair Siddons), suit un groupe de militants ayant manifesté contre la police qui faisait du ciblage raciste à Notting Hill.

Le second, Lovers Rock (co-scénarisé avec Courttia Newland), se propose de relater une romance fictionnelle prenant place à une soirée Blues dans les années 80. Le troisième, Red, White and Blue (co-scénarisé avec Courttia Newland), place un scientifique dans les forces de l’ordre qui souhaiterait se retrouver sur le terrain et revisite ses ambitions après l’agression de son père par deux policiers.

Le quatrième épisode de Small Axe, Alex Wheatle (co-scénarisé avec Alastair Siddons), nous retrace l’histoire vraie de l’auteur de P’tit Bout. Enfin, le cinquième, Education (co-scénarisé avec Alastair Siddons), suit un garçon de 12 ans, Kingsley, qui a une fascination pour les astronautes et les fusées et se voit privé de l’éducation qu’il mérite de recevoir.

Small Axe met à l’affiche Letitia Wright, Shaun Parkes, Malachi Kirby (épisode 1), Amarah-Jae St. Aubyn, Micheal Ward (épisode 2), John Boyega, Steve Toussaint, Tyrone Huntley, Nathan Vidal, Jaden Oshenye (épisode 3), Sheyi Cole, Jonathan Jules (épisode 4), Kenyah Sandy, Naomi Ackie (épisode 5).

