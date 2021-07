Smother Saison 1 : Qui a tué Denis ? dans ce thriller psychologique irlandais, dès ce soir sur Canal+

Déjà renouvelée pour une saison 2, le thriller irlandais Smother débarque dès aujourd’hui sur Canal+. Une mort tragique… et des secrets de familles refont ainsi surface, à partir de ce jeudi 15 juillet à 21h05 sur la chaine payante.

Création de la romancière Kate O’Riordan, connu pour son livre Un autre amour, Smother est un thriller psychologique prenant place dans le comté de Clare où vit Val Ahern et sa famille. Lorsque la tragédie les touche, un whodunit émerge…

Plus spécifiquement, quand le mari de Val est retrouvé mort au pied d’une falaise le lendemain d’une fête familiale, cette mère de famille se met à fouiller dans les secrets de famille pour découvrir la vérité et protéger ses trois filles. Car Denis, la victime, était loin d’être une bonne personne, et l’emprise qu’il exerçait sur les membres de sa famille font de chacun d’entre eux un potentiel suspect.

Une mort tragique… et des secrets de familles qui refont surface.#Smother, un thriller psychologique dans une atmosphère aux accents hitchcockiens, le 15 juillet. pic.twitter.com/pzuhjHzrCt — CANAL+ (@canalplus) July 9, 2021

Composée de 6 épisodes, cette saison 1 de Smother réunit Dervla Kirwan, Niamh Walsh, Seána Kerslake, Gemma-Leah Devereux, Stuart Graham, Conor Mullen et Michael Patric

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.