Snabba Cash Saison 1 : Tous les rêves ont un prix à Stockholm, dès à présent dans le trailer et dans moins d’un mois sur Netflix

Nouvelle production Netflix en provenance de la Scandinavie, la série Snabba Cash est annoncée pour le début du mois d’avril. Plus précisément, la mise en ligne de la première saison est fixée pour le 7 avril. En attendant, cette dernière se dévoile aujourd’hui à l’aide d’une bande-annonce.

Aussi connue sous le titre Easy Money, la trilogie Snabba Cash basée sur le roman de Jens Lapidus avec Joel Kinnaman, Matias Varela et Dragomir Mrsic a aujourd’hui dix ans. La série n’est cependant une autre adaptation ou même une suite directe. L’action prend place de nos jours et suit trois nouveaux personnages cherchant à leur tour à se faire de l’argent facile dans les bas-fonds d’un Stockholm en pleine mutation.

L’histoire se centre sur Leya, une jeune mère célibataire qui tente de percer dans le domaine des start-ups. Dans ce milieu en pleine effervescence où la quête de gloire et d’argent est d’une rare violence, Leya est prête à tout pour réussir. Mais la jet-set des entrepreneurs et le crime organisé sont plus brutaux, chaotiques et impitoyables que jamais et quand ces deux univers s’entrechoquent, loyauté, amitiés et partenariats commerciaux sont mis à rude épreuve dans une quête inassouvissable d’argent facile.

Au casting de cette première saison de la série Snabba Cash, nous trouvons Evin Ahmad, Alexander Abdallah, Ali Alarik, Olle Sarri, Dada Fungula Bozela et Jozef Wojciechowicz.

