Snowfall Saison 4 : Le business reprend pour Franklin dans un trailer et à la fin du mois sur FX

Annoncée au printemps, la saison 4 de Snowfall arrivera finalement à la fin de ce mois de février sur FX. Plus précisément, le lancement est fixé pour le mercredi 24 février avec les 2 premiers des 10 épisodes. Par la suite, la chaine proposera un épisode par semaine.

Si vous n’êtes pas familiers avec la série co-créée par le regretté John Singleton avec Eric Amadio et Dave Andron, elle raconte l’histoire de Franklin Saint (Damson Idris) qui se fait une fortune en vendant du crack, s’associant avec la CIA et d’autres dealers pour y arriver, ce qui lui attire toujours plus de problèmes. La saison 3 se déroulait durant l’été 1984 alors que la police commençait à réaliser l’ampleur du marché de la drogue.

La saison 4 débute le 1er janvier 1985. Ronald Reagan a gagné sa campagne de ré-élection et la demande de crack est toujours aussi forte, ce qui est au bénéfice de Franklin Saint (Damson Idris) et de son équipe. Ils se mettent néanmoins à prendre conscience de l’étendue des dégâts causés par leur produit sur leur communauté. Ils ne sont pas les seuls, étant donné que la police de Los Angeles commence à dédier des fonds à la guerre contre la drogue et des gens puissants du monde politique se retrouvent interpelés à ce sujet. La pression se met ainsi à monter.

Au niveau du casting, Snowfall rassemble Damson Idris, Carter Hudson, Isaiah John, Sergio Peris-Mencheta, Alon Aboutboul, Amin Joseph, Angela Lewis, Reign Edwards, Judith Scott et Michael Hyatt. Ils sont rejoints en saison 4 par Kwame Patterson (The Oath) et Antonio Jaramillo (Mayans M.C.).

