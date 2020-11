Snowfall Saison 4 : Un teaser annonce le retour de la série au printemps sur FX

Comme beaucoup d’autres séries, Snowfall a vu le tournage de sa saison 4 mis en pause par la pandémie. Par conséquent, la diffusion a été repoussée à l’année prochaine. Avec un premier teaser, FX annonce ainsi que le show sera de retour au printemps 2021.

Bien entendu, il est un peu trop tôt pour que FX ne dévoile des détails au sujet de cette saison 4 de Snowfall, mais nous avons néanmoins des images inédites qui nous montre comment se porte Franklin (Damson Idris) après les évènements du final de la saison 3.

Si vous n’êtes pas familiers avec la série co-créée par le regretté John Singleton avec Eric Amadio et Dave Andron, elle raconte l’histoire de Franklin Saint (Damson Idris) qui se fait une fortune en vendant du crack, s’associant avec la CIA et d’autres dealers pour y arriver, ce qui lui attire toujours plus de problèmes. La saison 3 se déroulait durant l’été 1984 alors que la police commençait à réaliser l’ampleur du marché de la drogue.

Au niveau du casting, Snowfall rassemble Damson Idris, Carter Hudson, Isaiah John, Sergio Peris-Mencheta, Alon Aboutboul, Amin Joseph, Angela Lewis, Reign Edwards, Judith Scott et Michael Hyatt. Ils sont rejoints en saison 4 par Kwame Patterson (The Oath) et Antonio Jaramillo (Mayans M.C.).

