Une saison 5 pour Snowfall, rien n’arrête Franklin sur FX qui reviendra l’an prochain

La drogue continue de couler à flots dans les rues de South Central et cela ne s’arrêtera pas d’ici peu, puisque Snowfall vient d’être officiellement renouvelée pour une saison 5 par la chaine américaine FX.

Actuellement en diffusion, la saison 4 de Snowfall affiche une belle progression dans les audiences avec +41% par rapport à la saison 3, certainement bien aidé par le partenariat de FX avec Hulu depuis le rachat de la chaine par Disney. Ainsi, une moyenne de 5.1 millions de téléspectateurs, toutes plateformes confondues, ont suivi ces récents. Pas étonnant donc que la série décroche une saison 5.

Pour rappel, la saison 4 débute le 1er janvier 1985. Ronald Reagan a gagné sa campagne de ré-élection et la demande de crack est toujours aussi forte, ce qui est au bénéfice de Franklin Saint (Damson Idris) et de son équipe. Ils se mettent néanmoins à prendre conscience de l’étendue des dégâts causés par leur produit sur leur communauté. Ils ne sont pas les seuls, étant donné que la police de Los Angeles commence à dédier des fonds à la guerre contre la drogue et des gens puissants du monde politique se retrouvent interpelés à ce sujet. La pression se met ainsi à monter.

Au niveau du casting, Snowfall rassemble Damson Idris, Carter Hudson, Isaiah John, Sergio Peris-Mencheta, Alon Aboutboul, Amin Joseph, Angela Lewis, Reign Edwards, Judith Scott et Michael Hyatt. Ils sont rejoints en saison 4 par Kwame Patterson (The Oath) et Antonio Jaramillo (Mayans M.C.).

