Snowpiercer Saison 2 : Le train reprend son voyage dès le mois de janvier sur HBO Max

Commandée avant même que la première ne soit diffusée, la saison 2 de Snowpiercer ne se fera pas attendre trop longtemps, puisque TNT et HBO Max annoncent un lancement pour le 25 janvier 2021 — la date pour la mise en ligne sur Netflix doit être confirmée.

Si vous n’êtes pas familier avec Snowpiercer, c’est une nouvelle adaptation de la BD Le Transperceneige de Jacques Lob et Jean-Marc Rochette, déjà portée à l’écran au cinéma par le coréen Bong Joon-ho. L’histoire prend place dans un futur, débutant 7 ans après que la terre soit entrée dans une nouvelle ère glaciaire. Les derniers survivants de l’humanité vivent dans un train en perpétuel mouvement. Les occupants de ce dernier sont séparés en classes et, bien que Melanie Cavill (Jennifer Connelly) qui appartient à la première classe, et est la voix du train, est fascinée par ceux qui sont tout en bas de l’échelle, ceux-ci doivent être tenus à leur place. Une rébellion prend alors forme et tout le système est remis en question (lire notre bilan de la saison 1).

Quand la saison 2 débutera, la révolution qui s’est terminée ne va pas porter ses fruits bien longtemps, puisque Mr. Wilford (Sean Bean) — le créateur du train — refait surface et est décidé à reprendre les commandes. Layton (Daveed Diggs) doit désormais faire face à cette figure mythique à bord du Snowpiercer alors que Melanie fait une découverte qui pourrait changer le futur de l’humanité.

Le casting de cette saison 2 de Snowpiercer rassemble Jennifer Connelly, Daveed Diggs, Sean Bean, Rowan Blanchard, Alison Wright, Mickey Sumner, Iddo Goldberg, Katie McGuinness, Lena Hall, Annalise Basso, Sam Otto, Roberto Urbina, Sheila Vand et Steven Ogg.

