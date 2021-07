Une saison 4 pour Snowpiercer, le train poursuivra son voyage infernal sur TNT et Netflix

Rien ne peut arrêter le fameux Transperceneige ! Une fois de plus, Snowpiercer décroche un renouvellement bien en avant de la diffusion. À l’occasion de la conclusion du tournage de la saison 3, la commande de la saison 4 a été officialisée. TNT autorise ainsi le voyage des derniers survivants de l’humanité à continuer. Pour rappel, la série est disponible sur Netflix en France.

Suite à la restructuration du groupe Warner, les débuts de Snowpiercer n’ont pas été faciles, mais la série a fini par arriver sur la chaine câblée TNT et a clairement trouvé son public, ce qui fut confirmé avec la saison 2 qui atteint un total de 21 millions de spectateurs (diffusion linéaire et digitale en Live+7 combinées).

De quoi parle Snowpiercer ?

Si vous n’êtes pas familier avec Snowpiercer, c’est une nouvelle adaptation de la BD Le Transperceneige de Jacques Lob et Jean-Marc Rochette, déjà portée à l’écran au cinéma par le coréen Bong Joon-ho. L’histoire prend place dans un futur, débutant 7 ans après que la terre soit entrée dans une nouvelle ère glaciaire. Les derniers survivants de l’humanité vivent dans un train en perpétuel mouvement. Les occupants de ce dernier sont séparés en classes et, bien que Melanie Cavill (Jennifer Connelly) qui appartient à la première classe, et est la voix du train, est fascinée par ceux qui sont tout en bas de l’échelle, ceux-ci doivent être tenus à leur place. Une rébellion menée par Andre Layton (Daveed Diggs) prend alors forme et tout le système est remis en question (lire notre bilan de la saison 1).

En saison 2, Mr. Wilford (Sean Bean) a fait son retour sur le Snowpiercer grâce au train de secours qu’il avait construit. Une nouvelle guerre de pouvoirs débute entre Wilford et Layton, alors que Melanie retrouve sa fille (Rowan Blanchard) qui était dans l’autre train, ce qui la place dans une situation encore plus compliquée qu’auparavant.

La saison 3 reprendra avec Layton qui est désormais avec son équipe à la tête d’un train pirate à la recherche de Melanie et d’un possible endroit assez chaud pour redémarrer à zéro. A bord du Snowpiercer, Mr. Wilford reforce sa position de pouvoir, mais des alliés de Layton sont toujours à bord et poursuivent le combat.

Qui est au casting de Snowpierce ?

Le casting Snowpiercer rassemble Jennifer Connelly, Daveed Diggs, Sean Bean, Rowan Blanchard, Alison Wright, Mickey Sumner, Iddo Goldberg, Katie McGuinness, Lena Hall, Annalise Basso, Sam Otto, Roberto Urbina, Sheila Vand et Steven Ogg.

En saison 3, après deux saisons en tant que récurrent, Mike O’Malley est promu régulier, tout comme Chelsea Harris qui fut introduite en saison 2. Enfin, Archie Panjabi (The Good Wife) rejoint la série.

Tags : TNT Snowpiercer moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.