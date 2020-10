Social Distance : Une comédie en plein confinement, dès ce jeudi sur Netflix

Après Connecting… sur NBC, c’est maintenant au tour de Netflix de nous livrer sa comédie de confinement, un sous-genre qui se développe rapidement, mais qui ne devrait pas avoir une longue existence. La première saison de Social Distance débute en tout cas ce jeudi sur Netflix.

Créée par Hilary Weisman Graham et notamment produite par Jenji Kohan (Orange Is The New Black), Social Distance prend donc place durant les premiers mois de la pandémie de COVID-19. Il s’agit d’une anthologie en huit épisodes qui se propose d’illustrer le pouvoir de l’esprit humain face à l’incertitude et à l’isolement.

Chaque épisode est raconté à travers un prisme virtuel et saisit l’expérience émotionnelle particulière d’être forcé à l’isolement par les circonstances et de n’avoir d’autre choix que de communiquer à distance, dépendant entièrement de la technologie pour maintenir le lien avec l’extérieur.

Au casting de Social Distance, nous trouvons notamment Danielle Brooks, Oscar Nuñez, Mike Colter, Heather Burns, Okieriete Onaodowan, Ajay Naidu, Shakira Barrera, Steven Weber, Helena Howard, Daphne Rubin-Vega, Guillermo Díaz, Miguel Sandoval ou encore Camila Perez.

Tags : Netflix moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.