Solar Opposites : Une famille d’aliens trouve refuge sur Terre, d’après le co-créateur de Rick & Morty, dès à présent sur Hulu

Alors que Rick & Morty a fait son retour sur Adult Swim, nous pouvons également retrouver la nouvelle série de son co-créateur, Justin Roiland, Solar Opposites mise en ligne ce 8 mai 2020 sur Hulu.

Plus précisément, Solar Opposites nous vient de Roiland et Mike McMahan (également scénariste sur Rick et Morty) pour nous raconter les mésaventures d’une famille d’aliens qui est forcée de quitter sa planète à l’approche d’un évènement apocalyptique. Ils se crashent sur Terre, dans un quartier de banlieue où ils sont en partie acceptés.

Un an après leur arrivée, les membres de cette famille ne sont pas tous d’accord sur la vie sur Terre, à savoir si vivre ici est terrible ou génial ?

Avec une première saison de 8 épisodes, Solar Opposites réunit dans son casting vocal Justin Roiland, Thomas Middleditch, Sean Giambrone et Mary Mack.

