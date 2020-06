Des saisons 2 ET 3 pour Solar Opposites, Hulu renouvèle également Crossing Swords pour une saison 2

Il apparait que Hulu est plus que satisfait avec les performances de sa série d’animation pour adulte Solar Opposites, puisque cette dernière reçoit une commande pour une deux saisons supplémentaires, ce qui l’emmènera jusqu’à sa saison 3.

Création de Justing Roiland et Mike McMahan de Rick et Morty, Solar Opposites nous raconte les mésaventures d’une famille d’aliens vivant sur Terre. C’est ainsi l’histoire de Korvo (Justin Roiland) et de son équipage dont la planète a été détruite. Les survivants de celle-ci ont été dispatchés sur différentes planètes avec une créature appelée The Pupa qui, quand le moment sera venu, anéantira tout ce qu’il y a sur Terre pour la transformer et en faire un lieu d’accueil pour les aliens. Un an après leur arrivée, Korvo, Terry (Thomas Middleditch), Yumyulack (Sean Giambrone) et Jesse (Mary Mack) ne se sont pas totalement intégrés à la population humaine, mais ils apprécient leur nouvelle vie. En fait, seul Korvo tente de rester fixé sur sa mission. Pour en savoir plus, lisez notre opinion sur la saison 1.

Probablement bien aidé par le fait qu’elle vient du co-créateur de Rick & Morty, Solar Opposites a réalisé le meilleur démarrage pour une comédie originale Hulu jusqu’à présent. Ce qui lui assure donc un bel avenir.

De son côté, Crossing Swords est également une série d’animation à destination du public adulte que Hulu vient de lancer (le 12 juin dernier). Ses débuts ne sont pas aussi tonitruants, mais cela ne l’empêche pas de recevoir une commande pour une saison 2.

Co-créée par Tom Root et John Harvatine IV, Crossing Swords suit Patrick (Nicholas Hoult) un paysan au grand cœur qui décroche un poste d’écuyer. Son travail de rêve devient néanmoins rapidement un cauchemar quand il apprend que le royaume est dirigé par une bande de charlatans en tout genre. Pire, ses frères qui ont décidé de vivre de la criminalité mettent ses valeurs en question et font de sa vie un enfer.

Adam Ray, Tara Strong, Tony Hale, Luke Evans, Seth Green, Alanna Ubach, Adam Pally, Yvette Nicole Brown, Maya Erskine, Breckin Meyer et Wendi McLendon-Covey complètent la distribution des voix de la première saison de Crossing Swords.

Tags : Hulu moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.