Solar Opposites Saison 2 : Korvo et son équipage sont de retour sur Terre et sur Hulu dès aujourd’hui

Lancée avec succès l’an dernier sur Hulu, Solar Opposites avait été reconduite pour deux saisons supplémentaires et elle est donc déjà de retour pour plus d’aventures déjantées. La saison 2 arrive en effet aujourd’hui sur la plateforme de streaming américaine.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette création de Justing Roiland et Mike McMahan (de Rick et Morty), Solar Opposites nous raconte les mésaventures d’une famille d’aliens vivant sur Terre. C’est ainsi l’histoire de Korvo (Justin Roiland) et de son équipage dont la planète a été détruite. Les survivants de celle-ci ont été dispatchés sur différentes planètes avec une créature appelée The Pupa qui, quand le moment sera venu, anéantira tout ce qu’il y a sur Terre pour la transformer et en faire un lieu d’accueil pour les aliens. Un an après leur arrivée, Korvo, Terry (Thomas Middleditch), Yumyulack (Sean Giambrone) et Jesse (Mary Mack) ne se sont pas totalement intégrés à la population humaine, mais ils apprécient leur nouvelle vie. En fait, seul Korvo tente de rester fixé sur sa mission (lisez notre opinion sur la saison 1).

En saison 2, Korvo pensait pouvoir enfin quitter la Terre, mais cela ne tourne pas comme il l’espérait. Le reste de sa famille s’en réjouit et leur niveau de folie ne fait qu’augmenter avec notamment un voyage à Londres.

Comme la première, cette saison 2 de Solar Opposites saison se compose de 8 épisodes et réunit dans son casting vocal Justin Roiland, Thomas Middleditch, Sean Giambrone et Mary Mack.

