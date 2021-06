Solos Saison 1 : La solitude au cœur d’une anthologie de SF, à découvrir dès maintenant sur Prime Vidéo

Voilà un mois déjà qu’Amazon Prime Video a mis en ligne la première saison de Solos sur sa plateforme américaine. Elle s’est donc fait attendre en France, mais cette anthologie de science-fiction est désormais bien disponible chez nous.

Venant du scénariste David Weil (également créateur de Hunters), Solos est donc une anthologie qui cherche à explorer la force des connexions humaines à l’aide de sept épisodes se proposant de raconter des histoires uniques sous différents angles.

Le casting est assez restreint, puisqu’il y a huit acteurs : Morgan Freeman, Anne Hathaway, Helen Mirren, Uzo Aduba, Nicole Beharie, Anthony Mackie, Dan Stevens et Constance Wu.

Enfin, s’il y a des noms connus devant la caméra, nous en retrouvons également derrière. David Weil a réalisé trois épisodes de cette première saison de Solos, Sam Taylor-Johnson (Nowhere Boy, 50 Shades of Grey) se charge de deux autres, tandis que les deux restants ont été mis en scène par Zach Braff et Tiffany Johnson.

