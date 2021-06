Somos. Saison 1 : la guerre des cartels de la drogue du point de vue de ses victimes, dès à présent sur Netflix

En attendant la saison 3 de Narcos: Mexico, Netflix explore la guerre des cartels de la drogue sous un nouvel angle avec la saison 1 de Somos. que l’on peut découvrir dès à présent sur la plateforme de streaming.

Créée par James Schamus et coécrit par Monika Revilla et Fernanda Melchor, Somos. a été inspirée par l’enquête explosive de la journaliste Ginger Thompson, lauréate du prix Pulitzer, et se propose de redonner vie à l’histoire des habitants de la petite ville d’Allende, durant les jours qui ont mené à un épouvantable massacre.

Ainsi, la série raconte la guerre des cartels de la drogue du point de vue de ses victimes. Elle fait entendre la voix des personnes dont la vie a basculé pour toujours lorsque leur ville s’est brusquement trouvée au cœur d’une désastreuse et tragique opération de la DEA américaine.

Au casting de Somos., nous trouvons Mercedes Hernández, Jesús Sida, Jero Medina, Armando Silva, Jimena Pagaza, Antonio López Torres, Everardo Arzate, Arelí González, Jesús Herrera, Ulises Soto, Iliana Donatlán, Fernando Larrañaga, Mario Alberto Quiñones, Alejandro Ruiz, Natalia Martínez, Josué Guerra, Salvador Montenegro, Caraly Sánchez et Clementina Guadarrama.

