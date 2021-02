Soulmates Saison 1 : Un test pour trouver l’âme sœur, à passer à présent sur Amazon Prime Vidéo en France

Déjà renouvelée pour une saison 2, la série Soulmates qui a été diffusée aux États-Unis sur AMC en octobre dernier vient d’arriver en France sur Amazon Prime Video où l’on peut donc retrouver la première saison de cette anthologie de science-fiction.

Créée par Will Bridges (Stranger Things and Black Mirror) et Brett Goldstein (Ted Lasso), Soulmates nous entraine 15 ans dans le futur alors qu’une découverte scientifique est sur le point de changer la vie de tous les humains : un test permet de déterminer qui est votre âme sœur.

Adoptant la forme d’une anthologie, Soulmates aura une première saison de 6 épisodes — chaque épisode racontant une histoire se centrant sur un personnage différent qui découvrira ou non son âme sœur.

En ce qui concerne le casting de cette saison 1 de Soulmates, nous trouverons Sarah Snook (Succession), Kingsley Ben-Adir (The OA, High Fidelity), David Costabile (Billions), Sonya Cassidy (Lodge 49, Humans), Charlie Heaton (Stranger Things), Malin Akerman (Billions, Dollface), Bill Skarsgård (It, Castle Rock), Betsy Brandt (Breaking Bad, Life in Pieces), JJ Feild (Turn), Laia Costa (Victoria), Shamier Anderson (Goliath), Georgina Campbell (Black Mirror) et Nathan Stewart-Jarrett (Misfits).

