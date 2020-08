Une saison 2 pour Soulmates, AMC renouvelle son anthologie de SF deux mois avant son lancement

Cet automne, AMC annonce la diffusion d’une nouvelle série de science-fiction intitulée Soulmates. Celle-ci a de l’avenir sur la chaine, puisqu’elle vient d’être officiellement renouvelée pour une saison 2.

Créée par Will Bridges (Stranger Things and Black Mirror) et Brett Goldstein (Ted Lasso), Soulmates nous entraine 15 ans dans le futur alors qu’une découverte scientifique est sur le point de changer la vie de tous les humains : un test permet de déterminer qui est votre âme sœur.

Adoptant la forme d’une anthologie, Soulmates aura une première saison de 6 épisodes — chaque épisode racontant une histoire se centrant sur un personnage différent qui découvrira ou non son âme sœur — qui sera donc diffusée dans deux mois. Le lancement est pour le moment fixé pour le 5 octobre prochain.

En ce qui concerne le casting, nous trouverons Malin Akerman, Sarah Snook, Betsy Brandt, Charlie Heaton, David Costabile, J.J. Feild, Joe Anderson, Sonya Cassidy, Steven Mackintosh et Tom Goodman-Hill.

