Souviens-toi l’été dernier Saison 1 : Les meurtres débutent le mois prochain sur Amazon Prime Vidéo

À l’approche d’Halloween, Amazon Prime Vidéo ramène à vie une franchise classique du cinéma d’horreur avec le slasher Souviens-toi l’été dernier qui a désormais le droit à une version en série qui débutera le 15 octobre prochain sur la plateforme avec les 4 premiers épisodes (un épisode par semaine par la suite jusqu’au 12 novembre).

De quoi parle Souviens-toi l’été dernier ?

Développée par Sara Goodman, Souviens-toi l’été dernier se base sur le roman du même nom de Lois Duncan publié en 1973 et qui a déjà été adapté au cinéma en 1997 (et avait donné le jour à deux suites). Le pitch est donc le même, même si l’histoire se passe de nos jours :

Un an après avoir causé un terrible accident le soir de leur remise de diplôme et dont ils gardent le secret, un groupe de jeunes adultes commencent à être pris pour cible par un tueur. Alors qu’ils essayent de trouver son identité, ils vont découvrir la face cachée de leur ville et de ses habitants.

La distribution de la saison 1 de Souviens-toi l’été dernier

Le casting de cette première saison de Souviens-toi l’été dernier rassemble ainsi Madison Iseman, Bill Heck, Brianne Tju, Ezekiel Goodman, Ashley Moore, Sebastian Amoruso, Fiona Rene, Cassie Beck, and Brooke Bloom.

