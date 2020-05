Space Force : Steve Carell se retrouve à la tête de l’Armée de l’Espace, dès à présent dans un teaser et dans trois semaines sur Netflix

L’espace inspire les scénaristes de séries en ce moment. Après For All Mankind sur Apple+ et avant The Right Stuff sur Disney+, Netflix mettra en ligne la première saison de Space Force dès le 29 mai.

Co-crée par Steve Carell et Greg Daniels (The Office), Space Force est une comédie de bureau qui s’intéresse à Mark R. Naird (Steve Carell), un ambitieux général de l’Armée de l’Air américaine qui se retrouve complètement déstabilisé quand il est nommé pour diriger une nouvelle division des armées : la Space Force, l’Armée de l’Espace.

Bien que sceptique à cette idée, Mark est très dévoué à son travail et déménage donc avec sa famille dans une base isolée du Colorado. Là-bas, lui et une équipe de soldats et scientifiques hauts en couleurs sont chargés par la Maison Blanche d’aller une nouvelle fois marcher sur la Lune, afin d’asseoir la domination américaine dans l’espace.

Au casting, aux côtés de Steve Carell, Space Force met à l’affiche John Malkovich, Diana Silvers, Tawny Newsome, Ben Schwartz, Kudrow, Jimmy O. Yang, Noah Emmerich, Alex Sparrow et Don Lake.

