Une saison 2 pour Space Force, Steve Carell reste dans l’Armée de l’Espace sur Netflix

Si Netflix a mis un terme au voyage d’Hilary Swank et n’a pas offert de saison 2 à Away, la plateforme ne dit pas un non définitif à l’aventure spatiale en renouvellement la comédie Space Force avec Steve Carell pour une saison 2.

La Space Force, où l’Armée de l’Espace, va connaitre néanmoins quelques changements, car si renouvellement il y a, celui-ci s’accompagne d’une réduction de budget entrainant un déménagement. En effet, pour réduire le coût de la série, le tournage quitte Los Angeles pour s’installer à Vancouver.

Ce n’est pas la seule nouveauté, Netflix semble vouloir continuer l’aventure, mais celui-ci se doit d’être accompagné d’un renouveau créatif. Pour cela, Norm Hiscock (Brooklyn Nine-Nine, Parks and Recreation) devient co-showrunner aux côtés du co-créateur Greg Daniels (The Office), les deux hommes n’en étant pas à leur première collaboration. Jimmy O. Yang, qui incarne Doctor Chan Kaifang dans la série, rejoint également l’équipe scénaristique.

Le but est donc de permettre à Space Force d’évoluer sur un plan créatif pour mieux connecter avec le public et les critiques. Une démarche louable mais, disons-le, qui ne ressemble pas vraiment à Netflix qui a pour habitude d’annuler une série pour moins que cela. On peut donc imaginer qu’il y a des raisons contractuelles qui poussent dans cette direction.

Pour rappel, Space Force est une comédie de bureau qui s’intéresse à Mark R. Naird (Steve Carell), un ambitieux général de l’Armée de l’Air américaine qui se retrouve complètement déstabilisée quand il est nommé pour diriger une nouvelle division des armées : la Space Force, l’Armée de l’Espace.

Bien que sceptique à cette idée, Mark est très dévoué à son travail et déménage donc avec sa famille dans une base isolée du Colorado. Là-bas, lui et une équipe de soldats et scientifiques hauts en couleur sont chargés par la Maison-Blanche d’aller une nouvelle fois marcher sur la Lune, afin d’asseoir la domination américaine dans l’espace.

