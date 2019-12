Une saison 2 pour Special, Ryan O’Connell reste sur Netflix

Netflix a pris définitivement son temps avant d’annoncer l’avenir de la comédie Special. Mise en ligne en avril dernier, le service de streaming vient tout juste d’annoncer le renouvellement de la série pour une saison 2 comprenant 8 épisodes. On peut imaginer que le format de 15 minutes sera conservé.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec Special, cette comédie semi-autobiographique de Ryan O’Connell est basée sur son mémoire “I’m Special: And Other Lies We Tell Ourselves”. Ainsi, la série nous parle de Ryan (joué par O’Connell) qui est un jeune homosexuel atteint de paralysie cérébrale légère.

Couvé par sa mère (Jessica Hecht) et cloitré chez lui, Ryan étouffe et il décide de changer cela en prenant son destin en main. Il réécrit son histoire pour vivre sa vraie vie et devenir adulte, enfin.

Jessica Hecht et Punam Patel seront de retour dans la seconde saison de Special en tant que réguliers, aux côtés de O’Connell.

En plus du renouvellement de Special, Netflix a également révélé il y a peu que Daybreak était annulée.

