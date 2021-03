Pas de saison 3 pour Special dont le retour est annoncé pour mai sur Netflix

C’est en décembre 2019 que Netflix annonçait le renouvellement de Special pour une saison 2. Elle n’est toujours pas arrivée. D’ailleurs, il faudra patienter jusqu’au jeudi 20 mai pour découvrir ce qui constituera donc la dernière fournée d’épisodes.

En effet, la plateforme de streaming officialise dès à présent qu’il n’y aura pas de saison 3 de Special. La bonne nouvelle est cependant que la saison 2 ne se composera pas d’épisodes de 15 minutes, mais de 8 de 30 minutes.

Si vous n’êtes pas familiers avec Special, cette comédie semi-autobiographique de Ryan O’Connell est basée sur son mémoire « I’m Special: And Other Lies We Tell Ourselves ». Ainsi, la série nous parle de Ryan (joué par O’Connell) qui est un jeune homosexuel atteint de paralysie cérébrale légère. Couvé par sa mère (Jessica Hecht) et cloitré chez lui, Ryan étouffe et il décide de changer cela en prenant son destin en main. Il réécrit son histoire pour vivre sa vraie vie et devenir adulte, enfin.

L’histoire de la saison 2 débutera deux mois après la fin de la première, alors que Ryan est affecté par le syndrome de la page blanche et continue d’éviter sa mère.

Au niveau du casting, Ryan O’Connell est accompagné par Jessica Hecht, Punam Patel, Marla Mindelle, Augustus Prew et Patrick Fabian.

