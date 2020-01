Spinning Out : Kaya Scodelario relance sa carrière de patineuse, dès à présent sur Netflix

L’année débute avec un peu de sport sur Netflix qui se lance dans le patinage artistique avec Spinning Out, une nouvelle série dont l’intégralité des épisode de la première saison sont donc dès à présent disponibles sur la plateforme de streaming.

Créée par Samantha Stratton, Spinning Out se propose de nous immerger dans le monde du patinage artistique de compétition en suivant une jeune patineuse qui, après avoir craqué lors d’une performance majeure, se retrouve à affronter des difficultés familiales et ses démons intérieurs pour relancer sa carrière.

L’intrigue se centre sur Kat Baker (Kaya Scodelario), une jeune patineuse artistique pleine de promesses qui est néanmoins sur le point de raccrocher ses patins après une chute désastreuse qui l’exclut des compétitions. Elle n’est pas encore prête à abandonner son rêve et essaie de relancer sa carrière, en couple cette fois. Elle doit alors s’entrainer avec Justin (Evan Roderick), un patineur talentueux et rebelle. Cependant, pour arriver à ses fins, Kat devra dépasser ses traumatismes familiaux, gérer ce nouveau partenariat houleux et affronter des démons personnels qui menacent tout ce pour quoi elle a tant travaillé.

Au casting de cette première saison de Spinning Out, nous trouvons donc Kaya Scodelario et Evan Roderick, mais aussi January Jones, Willow Shields, Amanda Zhou, Will Kemp, Svetlana Efremova, Mitchell Edwards, Sarah Wright Olsen, David James Elliott, Johnny Weir, Kaitlyn Leeb et Jonathan Van Ness.

Tags : Netflix moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.