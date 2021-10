Squid Game détrône Bridgerton et devient la nouvelle série la plus regardée sur Netflix

Avez-vous regardé Squid Game ? Si oui, vous n’êtes pas le seul ! La série coréenne qui ne cesse de faire parler d’elle depuis sa mise en ligne sur Netflix depuis le 17 septembre est devenue la nouveauté la plus populaire de la plateforme, détrônant ainsi Bridgerton.

Commençons par rappeler que Netflix ne parle pas véritablement en termes d’audiences, mais en nombre de comptes ayant regardé au moins 2 minutes d’un programme. Dans le cas de Squid Game, la série a donc été lancée sur 111 millions de comptes dans le monde, contre 82 millions pour Bridgerton au cours des quatre premières semaines.

Pas de secret, Squid Game est instantanément devenu la série coréenne la plus populaire du service de streaming, et elle n’a donc pas tardé à devenir la nouvelle série la plus populaire sur la plateforme tout simplement.

Squid Game a donc pris la tête d’un classement dans lequel on retrouve Bridgerton en seconde place, puis Lupin en troisième place avec 76 millions de comptes. Ils sont suivis par The Witcher saison 1 (76 millions), Sex/Life saison 1 (67 millions), Stranger Things saison 3 (67 millions) et la Casa de Papel partie 4 (65 millions).

Il n’y a pas longtemps, Netflix avait également révélé la liste de ses programmes les plus populaires suivant le nombre d’heures qui ont été visionnées. Celui-ci indiquait alors que Bridgerton, en tête, a été regardée par les abonnés pendant 625 millions d’heures. Naturellement, il va falloir patienter quelque temps avant l’on puisse connaitre combien d’heures de Squid Game ont été regardées sur la plateforme.

Si vous n’êtes pas familier avec ce hit coréen, Squid Game nous plonge dans un jeu où 456 concurrents de tous horizons sont enfermés dans un lieu tenu secret et s’affrontent pour gagner 45,6 milliards de wons. Au programme : des jeux traditionnels coréens pour enfants. En cas d’échec la sentence est fatale.

La série et scénarisée et réalisée par Hwang Dong-hyuk (The Fortress), et rassemble Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Wi Ha-jun, Oh Young-soo, Jung Ho-yeon, Heo Sung-tae, Kim Joo-ryoung, Tripathi Anupam, You Seong-joo et Lee You-mi.