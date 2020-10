Une saison 2 pour Staged, David Tennant et Michael Sheen continuent leurs discussions via Zoom sur BBC One

Le confinement de Michael Sheen et David Tennant fut à l’évidence un succès pour BBC One avec Staged qui a décroché une saison 2.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette comédie de Simon Evans et Phin Glynn, Staged nous plonge dans le confinement de David Tennant et Michael Sheen qui multiplient les rencontres virtuelles dans le but de répéter pour leur pièce de théâtre. Sauf que les deux hommes ont bien des difficultés à se mettre au travail…

La saison 2 de Staged suivra le duo qui tente ainsi de s’adapter à ce qui est maintenant leur “nouveau normal” chez eux, entre la famille qui perd patience, un Hollywood virtuel et leur ego toujours plus fragile. Les épisodes tenteront ainsi de capter ce sentiment de frustration et confusion émergeant dans un monde qui n’est pas encore prêt à ré-ouvrir ses portes.

Naturellement, aux côtés des deux têtes d’affiche, nous retrouvons Georgia Tennant, Anna Lundberg, Lucy Eaton alongside Nina Sosanya et Simon Evans. Ils sont rejoints par Ben Schwartz qui endosse le rôle de l’agent américain des deux acteurs. À l’image de la première saison qui accueillait en guest Samuel L. Jackson et Judi Dench, la seconde aura elle aussi des guest stars.

BBC informe qu’une date de diffusion sera annoncée en temps voulu.

