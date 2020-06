Staged : David Tennant et Michael Sheen en répétition pour une pièce durant le confinement, dès ce soir sur BBC One

Les deux têtes d’affiche de Good Omens, David Tennant et Michael Sheen, sont réunies pour Staged, une comédie prenant place en plein confinement à partir de ce soir sur BBC One.

Nous venant de Simon Evans et Phin Glynn, Staged s’intéresse au casting d’une pièce de théâtre qui se retrouve au chômage technique lorsque leur production est soudainement stoppée. La série suit alors l’équipe qui tente de maintenir les répétitions en plein confinement.

Respectant les règles établies par le gouvernement pour assurer la sécurité de son équipe, Staged a ainsi été réalisé grâce à la technologie lié à la vidéo-conférence et de prises de vue automatique.

New comedy series #Staged, starring #DavidTennant and @MichaelSheen, is coming to @BBCOne in June. Here's a little taster of what you can expect: https://t.co/xmzxmmVHSR pic.twitter.com/hehqJg8OX2

— BBC Press Office (@bbcpress) May 22, 2020