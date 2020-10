Star Trek Discovery Saison 3 : L’équipe explore le futur, dès aujourd’hui sur CBS All Access et à partir de demain en France sur Netflix

Maintenant que Star Trek: Lower Decks a terminé sa saison 1, CBS All Access nous propose enfin la saison 3 de Star Trek: Discovery à partir d’aujourd’hui, et disponible chaque semaine tous les vendredis à partir du vendredi 16 octobre en France sur Netflix.

Pour rappel, la saison 2 de Star Trek Discovery se terminait en nous propulsant 930 ans dans le futur. C’est ainsi que la série nous revient avec Commander Burnham (Sonequa Martin-Green) sur une planète déserte et l’équipage du U.S.S. Discovery loin de tout ce qu’il n’a jamais connu à ce jour.

Avec Alex Kurtzman et Michelle Paradise aux commande de la série, les 13 nouveaux épisodes de Star Trek: Discovery plonge ainsi l’équipe en pleine période d’incertitudes. Un évènement cataclysmique a tout changé et semble avoir causé l’effondrement de la Federation. Que reste-t-il alors de la Fédération ? Voilà un mystère que Burnham et le reste de l’équipage vont devoir résoudre pour participer à sa restauration.

La distribution de cette saison 3 de Star Trek Discovery réunit donc Sonequa Martin-Green, Doug Jones (Commander Saru), Anthony Rapp (Lt. Commander Paul Stamets), Mary Wiseman (Ensign Sylvia Tilly), Wilson Cruz (Dr. Hugh Culber), David Ajala (Cleveland “Book” Booker) et Michelle Yeoh (Philippa Georgiou).

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.