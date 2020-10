Une saison 4 pour Star Trek: Discovery, l’aventure continue pour Michael et le reste de l’équipage

Alors que la diffusion de la saison 3 de Star Trek: Discovery vient tout juste de débuter sur CBS All Acces aux États-Unis (et sur Netflix en France en US+24), la commande d’une saison 4 est officiellement annoncée.

Mieux que cela. Non seulement il a été confirmé que la série se poursuit, mais l’on apprend également que cette saison 4 de Star Trek: Discovery entre en production dès le 2 novembre — comme nous le révèle Sonequa Martin-Green, Doug Jones et les co-showrunners Michaelle Paradise et Alex Kurtzman dans une vidéo accompagnant l’annonce. Cela assure ainsi qu’elle pourra être diffusée l’année prochaine.

Bien entendu, il est beaucoup trop tôt pour spéculer sur ce que l’avenir de Star Trek: Discovery sera, étant donné qu’un seul épisode de la saison 3 n’a été diffusé pour le moment et celui-ci prend la forme d’un semi-reboot du show.

Pour rappel, nous reconnectons avec Michael Burnham (Sonequa Martin-Green) qui a fait un bond de 930 ans dans le futur. Un évènement cataclysmique a tout changé et semble avoir causé l’effondrement de la Fédération. Que reste-t-il alors de la Fédération et de ses valeurs ? Aidé par le mystérieux Book (David Ajala), Michael doit retrouver le reste de l’équipage pour pouvoir découvrir la vérité.

Le reste de la distribution de Star Trek: Discovery rassemble Doug Jones, Anthony Rapp, Mary Wiseman, Wilson Cruz, Michelle Yeoh, Tig Notaro et Blu del Barrio.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.