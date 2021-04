Star Trek Discovery Saison 4 : Une anomalie menace l’univers dans le premier teaser-trailer

À l’occasion du « First Contact Day », jour de célébration des trekkies, Paramount+ (CBS All Access) a entamé la promotion des prochaines saisons de ses séries Star Trek, à commencer par la saison 4 de Star Trek: Discovery qui doit arriver avant la fin de l’année (sur Netflix en France).

Nous avons ainsi le droit à une première bande-annonce qui nous révèle que les enjeux de cette saison 4 de Star Trek: Discovery dépasse cette fois les limites de la fédération – contrairement à la saison 3. C’est tout l’univers qui est en danger.

Une anomalie gravitationnelle d’origine inconnue met l’équipage du Discovery dans une situation critique et il devient rapidement apparent que le reste de la galaxie pourrait suivre. Heureusement, Capitaine Michael Burnham (Sonequa Martin-Green) est aux commandes et va de nouveau sauver l’univers en unissant les planètes de la Fédération avec celles qui n’en font pas partie.

"We are not in this alone."

Star Trek: Discovery season four, coming soon ✨ #StarTrekDiscovery #FirstContactDay pic.twitter.com/ZRoI2QRNqp

— Star Trek (@StarTrek) April 5, 2021