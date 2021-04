Picard Saison 2 : Paramount+ tease le retour d’un ancien ami de Jean-Luc Picard pour 2022

Jean-Luc Picard a récemment repris son voyage dans l’espace, avec le tournage de Star Trek: Picard saison 2 ayant commencé en février dernier, un lancement repoussé de plus de six mois par la pandémie. Maintenant que l’équipage a repris sa route, Paramount+ (anciennement CBS All Access) nous tease déjà la saison 2 de Picard pour 2022.

Naturellement, nous ne savons pas grand-chose sur ce qui se produira dans cette saison 2 de Picard à ce stade, mais nous savons grâce à ce premier teaser que Jean-Luc va retrouver un “ancien ami”, à savoir le mythique Q (John de Lancie) qui nous annonce que le “Le procès ne se termine jamais.” Jean-Luc Picard doit faire face à la véritable ultime frontière, le temps.

Après une première saison menée par Michael Chabon, ce dernier n’a pas quitté la série, mais a laissé son siège de showrunner à Akiva Goldsman et Terry Matalas pour la saison 2 de Star Trek: Picard. On retrouvera naturellement de nouveau Jonathan Frakes derrière la caméra au cours de la saison.

Cette saison 2 de Star Trek: Picard réunit donc autour de Patrick Stewart, Alison Pill, Isa Briones, Evan Evagora, Michelle Hurd, Santiago Cabrera ou encore Jeri Ryan qui sont rejoint par John de Lancie ainsi que Whoopi Goldberg qui reprend ainsi son rôle de Guinan.

