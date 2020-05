Star Trek: Strange New Worlds : CBS All Access commande un spin-off centré sur Capitaine Pike et son équipage

L’ultime frontière n’a pas encore été atteinte sur CBS All Access, puisque le service de streaming continue de commander des spin-offs de Star Trek. Le dernier en date a par ailleurs été réclamé par les fans. Il s’agit de Star Trek: Strange New Worlds qui se centre sur les aventures du Capitaine Pike et de l’équipage de l’Enterprise.

Après un passage très remarqué dans la saison 2 de Star Trek Discovery, Spock (Ethan Peck), Pike (Anson Mount) et Number One (Rebecca Romijn) ont repris leur mission d’exploration à bord de l’U.S.S. Enterprise. C’est donc de là que partira la nouvelle série.

Toujours produite par Alex Kurtzman, Star Trek: Strange New Worlds doit revenir à ce qu’il y a de plus classique dans la franchise Star Trek. Selon Anson Mount, la série offrira une version optimiste du futur. Il faudra cependant être patient, car avec toutes les productions hollywoodiennes qui sont actuellement en pause, il n’est pas encore précisé quand l’écriture de la série débutera.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les personnages qui sont à la tête de Star Trek: Strange New Worlds, ils ont été créés par Gene Roddenberry dans la première version du pilote de l’originale Star Trek. Seul Spock était toujours présent pour le second pilote, mais le Capitaine Pike avait fait une apparition dans le show par la suite, nous dévoilant de la fin de son histoire. La nouvelle série devra donc couvrir les aventures de ses membres de l’équipe de l’Enterprise avant que le Capitaine James T. Kirk n’en prenne les commandes.

Avant de découvrir cela, CBS All Access doit diffuser la saison 3 de Star Trek Discovery. La saison 2 de Star Trek Picard doit arriver au début de l’année 2021. En ce qui concerne le prochain spin-off Star Trek Section 31 se centrant sur la fameuse division mystérieuse au sein de la fédération avec Michelle Yeoh, ainsi que la série animée Star Trek: Lower Decks, il n’y a pas d’information pour le moment.

