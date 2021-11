Le Livre de Boba Fett Saison 1 : La série Star Wars s’offre un trailer en attendant son lancement sur Disney+ en décembre

L’univers de Star Wars poursuit sont expansion sur Disney+ avec la série Le Livre de Boba Fett dont la première saison arrive en fin d’année. Le lancement de la série est ainsi fixé pour le 29 décembre sur la plateforme de streaming.

De quoi parle Le Livre de Boba Fett ?

Annoncée après le générique de fin du dernier épisode de la saison 2 de The Mandalorian, Le Livre de Boba Fett relate les aventures du légendaire chasseur de primes et du mercenaire Fennec Shand.

Après s’être hasardés dans les bas-fonds de la galaxie, tous deux reviennent au milieu des dunes de Tatooine pour y revendiquer le territoire autrefois dirigé par Jabba le Hutt et son syndicat du crime…

La distribution de la saison 1 de Le Livre de Boba Fett s’articule ainsi autour de Temuera Morrison qui tenait déjà le rôle dans Star Wars, épisode II : L’Attaque des clones et Ming-Na Wen qui reprend le rôle qu’elle tenait dans The Mandalorian. La série nous vient de John Bartnicki et John Hampian.