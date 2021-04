Star Wars: The Bad Batch Saison 1 : Un escadron d’élite peu conventionnel débarque dans deux semaines sur Disney+

L’univers Star Wars continue son expansion sur Disney+, que ce soit en forme live ou animée. Présentement, le service de streaming se prépare pour l’arrivée de la nouvelle série télévisée animée Star Wars: The Bad Batch, qui sera diffusée à partir du 4 mai.

Créée par Dave Filoni et écrite par Jennifer Corbett, Star Wars: The Bad Batch suit donc, comme le titre l’indique, le Bad Batch, un escadron d’élite de cinq soldats clones nommés Hunter, Crosshair, Wrecker, Tech et Echo.

Génétiquement modifiés, ils ont des méthodes de combat peu conventionnelles ainsi que des personnalités et des apparences plus distinctes que les autres clones. Peu après la fin de la guerre des clones, ils entreprennent des missions de mercenaires tout en luttant pour survivre et trouver un nouveau but à leur existence.

La distribution vocale de la version originale de Star Wars: The Bad Batch réunit Dee Bradley Baker qui se trouve derrière tous les clones dont l’équipe au centre de la série, Ming-Na Wen (Fennec Shand), Stephen Stanton (Grand Moff Tarkin) et Andrew Kishino (Saw Gerrera).

