Stargate Universe : Le voyage interstellaire du Destiny commence ce soir sur Warner TV

Après la diffusion de Stargate Origins, Warner TV reste dans l’univers de la franchise Stargate en proposant de suivre les aventures de l’équipage du Destiny, à partir de ce lundi 18 mai à 20h55 dans Stargate Universe (disponible en DVD). La série sera également disponible à la demande.



Si vous n’êtes pas familiers avec cette création de Brad Wright et Robert C. Cooper, Stargate Universe est la troisième série de la franchise qui fut diffusée entre 2009 et 2011 sur la chaine américaine Syfy. Se composant de deux saisons pour un total de 40 épisodes, l’histoire suit des scientifiques, des soldats et des civils à des millions d’années-lumière de la Terre qui sont forcés de travailler ensemble pour apprendre à survivre et trouver comment rejoindre la Terre.

Plus spécifiquement, l’aventure commence auprès du jeune Eli Wallace, un fan de jeu vidéo qui a, sans le savoir, résolu une énigme mathématique ancestrale. Cet exploit lui vaut d’être recruté par le docteur Nicholas Rush pour collaborer au projet top-secret de la Porte des étoiles. Eli est immédiatement téléporté sur la base Icare. Grâce à lui, celle-ci possède désormais assez d’énergie pour activer le neuvième chevron. Mais une attaque-surprise accélère le processus d’évacuation et ouvre une nouvelle Porte des étoiles : plusieurs personnes, dont Eli, le docteur Rush et le colonel Young, se retrouvent coincés à bord du Destinée, un vaisseau vétuste, à des millions d’années-lumière de la Terre…

La distribution de Stargate Universe réunit Robert Carlyle, Justin Louis, David Blue, Ming-Na Wen, Brian J. Smith, Jamil Walker Smith, Elyse Levesque etAlaina Huffman

