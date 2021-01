Stargirl Saison 1 : Courtney trouve le sceptre et devient une super-héroïne, dès ce soir sur WarnerTV en France

Diffusée cet été sur le service DC Universe et The CW aux États-Unis la série Stargirl arrive en France sur WarnerTV pour nous introduire à sa jeune héroïne, et ce, dès ce lundi soir à partir de 20h55 à raison de 2 épisodes par semaines. A noter que la série a déjà été renouvelée pour une saison 2.

Scénarisée par Melissa Carter, mais surtout Geoff Johns (Titans) qui était également son créateur sous sa forme originale dans le comics Stars and S.T.R.I.P.E. #0 (en juillet 1999), Stargirl nous raconte comment la jeune Courtney Whitmore (Brec Bassinger) devient la fameuse super-héroïne donnant son nom à la série.

Tout commence lorsque Courtney s’apprête à faire sa première rentrée au lycée dans une toute nouvelle ville. C’est une nouveau départ pour sa famille, suite au remariage de sa mère. Un soir, elle découvre que son beau-père cache un mystérieux sceptre aux pouvoirs étrange. Ce dernier lui révèle alors être S.T.R.I.P.E., un membre de la Société de justice d’Amérique et sidekick de Starman qui a été chargé de veiller sur le sceptre. Ce dernier semble avoir choisi Courtney comme nouveau propriétaire qui décide alors de devenir Stargirl, une justicière.

Dans la première saison de 13 épisodes de Stargirl, Courtney inspirera un improbable groupe de jeunes héros à stopper des vilains venant du passé dans ce qui est présenté comme étant une réinvention de l’histoire de Stargirl et de la Justice Society of America.

Il n'y a pas d'âge pour devenir une légende. "Stargirl", votre nouvelle série inédite, ce soir à 20:55 et en replay. #Stargirl pic.twitter.com/H3AeYDpVc5 — Warner TV France (@WarnerTVFR) January 11, 2021

Au casting de cette première saison de Stargirl, nous avons Brec Bassinger, Luke Wilson, Amy Smart, Trae Romano, Cameron Gellman, Yvette Monreal, Anjelika Washington, Meg DeLacy, Neil Jackson, Jake Austin Walker, Christopher James Baker et Hunter Sansone.

