Stargirl Saison 2 : La jeune justicière reprend le combat dans deux semaines sur The CW

Le combat de la jeune justicière Stargirl est loin d’être terminé. La série a en effet déjà été renouvelée pour une saison 3. Quant à la saison 2, elle ne va pas tarder à débuter. Le lancement est en effet programmé sur la chaine américaine The CW pour le mardi 10 aout.

Qui est Stargirl ?

Création chez DC de Geoff Johns également showrunner sur la série, Stargirl suit la jeune Courtney Whitmore (Brec Bassinger) qui découvre un jour que son beau-père (Luke Wilson) cache un mystérieux sceptre aux pouvoirs étranges. Ce dernier lui révèle qu’il est S.T.R.I.P.E., un membre de la Société de justice d’Amérique (JSA) et sidekick de Starman qui a été chargé de veiller sur le sceptre. Ce puissant artefact apparait avoir choisi Courtney comme nouveau propriétaire qui décide alors de devenir Stargirl, et de redonner corps à la JSA.

Courtney est donc déterminée à embrasser sa destinée, en continuant son combat de super-héroïne avec ses amis et va alors devoir faire face en saison 2 au mystérieux Eclipso (incarné par Nick E. Tarabay). Elle trouvera peut-être en Jennie (Ysa Penarejo), la fille du Green Lantern Alan Scott, une nouvelle alliée. Et pour les fans de The Flash, notons que John Wesley Shipp reprend le rôle de Jay Garrick pour l’épisode 9 de cette saison (qui offrira donc des flashbacks).

La distribution de Stargirl réunit donc Brec Bassinger, Yvette Monreal, Anjelika Washington, Cameron Gellman, Trae Romano, Meg DeLacy, Amy Smart, Luke Wilson, Hunter Sansone et Nick Tarabay.

Joel McHale (Starman), Mark Ashworth (Shining Knight), Joy Osmanski (Tigress) sont également de retour, et ils sont rejoints par Neil Hopkins (Sportsmaster), John Wesley Shipp (Jay Garrick), Jonathan Cake (The Shade), Ysa Penarejo (Jennie), Alkoya Brunson ou encore Jim Gaffigan (qui prête sa voix à Thunderbolt).

