Une Saison 3 pour Stargirl, Courtney et les justiciers de la JSA restent sur The CW

Alors que Stargirl se prépare pour faire son retour à partir du 10 août sur The CW, l’avenir de la jeune super-héroine vient d’être assurée. En effet, le network américain vient d’annoncer avoir passer commande pour une saison 3.

Pour rappel, Stargirl s’intéresse à la jeune Courtney Whitmore (Brec Bassinger) qui découvre un jour que son beau-père (Luke Wilson) cache un mystérieux sceptre aux pouvoirs étranges. Ce dernier lui révèle qu’il est S.T.R.I.P.E., un membre de la Société de justice d’Amérique (JSA) et sidekick de Starman qui a été chargé de veiller sur le sceptre. Ce puissant artefact apparait avoir choisi Courtney comme nouveau propriétaire qui décide alors de devenir Stargirl, et de redonner corps à la JSA.

En saison 2 de Stargirl, Courtney et ses amis vont devoir faire face à un certain Eclipso, super-vilain de l’univers DC (incarné par Nick E. Tarabay).

Geoff John, également créateur du personnage de Stargirl chez DC, est showrunner sur la série qui est co-financé par The CW et HBO Max. Ainsi, la série est d’abord diffusée sur The CW, avant d’arriver sur HBO Max.

La distribution de Stargirl réunit donc Brec Bassinger, Yvette Monreal, Anjelika Washington, Cameron Gellman, Trae Romano, Meg DeLacy, Amy Smart,Luke Wilson, Hunter Sansone et Nick Tarabay.

En plus de Stargirl, The CW a également annoncé le renouvellement de Kung Fu pour une seconde saison. Superman & Lois, Walker, All American, Batwoman, Charmed, DC’s Legends of Tomorrow, Dynasty, The Flash, In the Dark, Legacies, Nancy Drew, Riverdale et Roswell, New Mexico ont toutes déjà été renouvelées (voir notre récapitulatif annulation/renouvellement).

